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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:37:21 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 412.709.064
Kardemir (D) 367.209.121
Garanti Bankası 343.735.916
ASELSAN 327.316.920
Türk Hava Yolları 266.636.049
Petkim 248.594.869
Odaş Elektrik 220.541.728
GSD Holding 175.663.053
Türkiye Sigorta 148.507.222
İş Bankası (C) 138.412.564
Emlak Konut GMYO 122.549.940
Akbank 101.302.412
Zorlu Enerji 97.198.745
Pegasus 90.926.398
Gübre Fabrikaları 86.562.155
Koç Holding 84.400.270
Şekerbank 84.080.372
İpek Doğal Enerji 81.194.270
Tüpraş 78.498.701
İş Finansal Kiralama 75.370.867

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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