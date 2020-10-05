Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|412.709.064
|Kardemir (D)
|367.209.121
|Garanti Bankası
|343.735.916
|ASELSAN
|327.316.920
|Türk Hava Yolları
|266.636.049
|Petkim
|248.594.869
|Odaş Elektrik
|220.541.728
|GSD Holding
|175.663.053
|Türkiye Sigorta
|148.507.222
|İş Bankası (C)
|138.412.564
|Emlak Konut GMYO
|122.549.940
|Akbank
|101.302.412
|Zorlu Enerji
|97.198.745
|Pegasus
|90.926.398
|Gübre Fabrikaları
|86.562.155
|Koç Holding
|84.400.270
|Şekerbank
|84.080.372
|İpek Doğal Enerji
|81.194.270
|Tüpraş
|78.498.701
|İş Finansal Kiralama
|75.370.867
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)