Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.067.478.853
|Tüpraş
|1.745.005.641
|Garanti Bankası
|461.750.924
|Şişe Cam
|373.829.067
|Tekfen Holding
|347.144.556
|Zorlu Enerji
|335.189.584
|Akbank
|253.273.875
|Emlak Konut GMYO
|248.034.855
|Yapı ve Kredi Bankası
|233.263.238
|Vakıflar Bankası
|227.163.124
|İpek Doğal Enerji
|209.170.706
|Sasa Polyester
|199.574.145
|Koç Holding
|188.031.299
|Türk Hava Yolları
|180.889.074
|Şekerbank
|177.062.672
|Aselsan
|174.107.960
|Kardemir (D)
|171.343.845
|Halkbank
|145.534.252
|İş Finansal Kiralama
|137.532.807
|Güneş Sigorta
|122.855.282
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)