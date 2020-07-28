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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:30:01 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.121.659.036
Güneş Sigorta 845.154.272
Emlak Konut GMYO 524.300.149
Garanti Bankası 333.683.254
Sasa Polyester 284.043.202
DO-CO 271.378.184
Kardemir (D) 249.597.170
GSD Holding 247.179.983
Ege Endüstri 223.121.943
Türk Hava Yolları 221.380.272
Arçelik 183.744.807
Şişe Cam 170.052.787
Ereğli Demir Çelik 155.931.561
Yapı ve Kredi Bankası 142.770.421
Akbank 134.530.428
İş Finansal Kiralama 128.889.513
Turkcell 128.534.832
Petkim 117.670.669
Türk Telekom 115.278.380
Halkbank 109.236.622

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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