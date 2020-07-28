Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.121.659.036
|Güneş Sigorta
|845.154.272
|Emlak Konut GMYO
|524.300.149
|Garanti Bankası
|333.683.254
|Sasa Polyester
|284.043.202
|DO-CO
|271.378.184
|Kardemir (D)
|249.597.170
|GSD Holding
|247.179.983
|Ege Endüstri
|223.121.943
|Türk Hava Yolları
|221.380.272
|Arçelik
|183.744.807
|Şişe Cam
|170.052.787
|Ereğli Demir Çelik
|155.931.561
|Yapı ve Kredi Bankası
|142.770.421
|Akbank
|134.530.428
|İş Finansal Kiralama
|128.889.513
|Turkcell
|128.534.832
|Petkim
|117.670.669
|Türk Telekom
|115.278.380
|Halkbank
|109.236.622
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)