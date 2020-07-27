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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:26:53 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 369.258.289
ASELSAN 361.874.870
Sasa Polyester 354.077.706
Şişe Cam 333.766.004
Garanti Bankası 201.044.784
Tüpraş 200.710.624
İş Finansal Kiralama 157.318.677
Türk Hava Yolları 155.423.398
Koza Madencilik 150.000.662
Hektaş 138.733.692
Yapı ve Kredi Bankası 122.432.552
Koza Altın 120.303.609
Arçelik 120.140.422
Bim Mağazalar 104.951.862
GSD Holding 103.684.078
Kardemir (D) 99.817.490
Torunlar GMYO 96.237.744
Alkim Kimya 91.647.764
Ereğli Demir Çelik 90.722.079
Güneş Sigorta 88.689.350

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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