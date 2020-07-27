Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|369.258.289
|ASELSAN
|361.874.870
|Sasa Polyester
|354.077.706
|Şişe Cam
|333.766.004
|Garanti Bankası
|201.044.784
|Tüpraş
|200.710.624
|İş Finansal Kiralama
|157.318.677
|Türk Hava Yolları
|155.423.398
|Koza Madencilik
|150.000.662
|Hektaş
|138.733.692
|Yapı ve Kredi Bankası
|122.432.552
|Koza Altın
|120.303.609
|Arçelik
|120.140.422
|Bim Mağazalar
|104.951.862
|GSD Holding
|103.684.078
|Kardemir (D)
|99.817.490
|Torunlar GMYO
|96.237.744
|Alkim Kimya
|91.647.764
|Ereğli Demir Çelik
|90.722.079
|Güneş Sigorta
|88.689.350
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)