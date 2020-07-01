  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:29:31 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.204.192.585
ASELSAN 988.169.370
Türk Hava Yolları 798.826.357
Garanti Bankası 771.515.762
Odaş Elektrik 724.940.660
Emlak Konut GMYO 685.718.569
Akbank 503.344.518
Halkbank 466.519.828
Karsan Otomotiv 420.563.570
Doğan Holding 418.219.100
Vakıflar Bankası 309.182.514
Yapı ve Kredi Bankası 296.040.280
Şekerbank 289.018.966
Tüpraş 281.091.901
Sasa Polyester 274.631.155
Ereğli Demir Çelik 271.870.619
Arçelik 241.288.001
Oyak Çimento 233.610.779
İş GMYO 230.385.394
Koza Madencilik 218.167.612

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı