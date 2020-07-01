Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.204.192.585
|ASELSAN
|988.169.370
|Türk Hava Yolları
|798.826.357
|Garanti Bankası
|771.515.762
|Odaş Elektrik
|724.940.660
|Emlak Konut GMYO
|685.718.569
|Akbank
|503.344.518
|Halkbank
|466.519.828
|Karsan Otomotiv
|420.563.570
|Doğan Holding
|418.219.100
|Vakıflar Bankası
|309.182.514
|Yapı ve Kredi Bankası
|296.040.280
|Şekerbank
|289.018.966
|Tüpraş
|281.091.901
|Sasa Polyester
|274.631.155
|Ereğli Demir Çelik
|271.870.619
|Arçelik
|241.288.001
|Oyak Çimento
|233.610.779
|İş GMYO
|230.385.394
|Koza Madencilik
|218.167.612
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)