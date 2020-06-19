Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.897.460.514
|Turkcell
|1.064.830.136
|Tekfen Holding
|482.282.981
|Garanti Bankası
|460.730.502
|ASELSAN
|459.786.553
|Arçelik
|421.804.751
|Tüpraş
|391.057.545
|Emlak Konut GMYO
|330.552.120
|Petkim
|309.831.995
|Sasa Polyester
|306.359.425
|Türk Hava Yolları
|278.310.759
|Güneş Sigorta
|251.042.625
|Vakıflar Bankası
|245.766.454
|Akbank
|232.659.739
|Ereğli Demir Çelik
|201.721.941
|Halkbank
|198.406.857
|Karsan Otomotiv
|197.352.797
|Yapı ve Kredi Bankası
|188.962.026
|Türk Telekom
|175.928.112
|Odaş Elektrik
|155.918.791
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)