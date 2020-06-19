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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:24:19 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.897.460.514
Turkcell 1.064.830.136
Tekfen Holding 482.282.981
Garanti Bankası 460.730.502
ASELSAN 459.786.553
Arçelik 421.804.751
Tüpraş 391.057.545
Emlak Konut GMYO 330.552.120
Petkim 309.831.995
Sasa Polyester 306.359.425
Türk Hava Yolları 278.310.759
Güneş Sigorta 251.042.625
Vakıflar Bankası 245.766.454
Akbank 232.659.739
Ereğli Demir Çelik 201.721.941
Halkbank 198.406.857
Karsan Otomotiv 197.352.797
Yapı ve Kredi Bankası 188.962.026
Türk Telekom 175.928.112
Odaş Elektrik 155.918.791

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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