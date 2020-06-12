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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:33:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 675.021.706
Garanti Bankası 530.362.139
Eczacıbaşı İlaç 468.534.018
Emlak Konut GMYO 402.295.751
Petkim 356.550.409
Türk Hava Yolları 332.401.834
Tekfen Holding 246.954.996
T.S.K.B. 246.336.259
MLP Sağlık 195.530.348
Pegasus 181.587.941
Tüpraş 160.036.282
Akbank 156.501.037
Güneş Sigorta 153.753.815
Bim Mağazalar 142.168.106
Karsan Otomotiv 140.797.121
Vakıflar Bankası 140.320.503
Migros Ticaret 138.370.589
Bizim Mağazaları 127.455.607
Kardemir (D) 115.171.410
Odaş Elektrik 110.130.446

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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