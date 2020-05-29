Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.038.963.680
|Türk Hava Yolları
|632.002.043
|ASELSAN
|347.646.122
|Akbank
|284.706.654
|Sasa Polyester
|219.937.652
|Emlak Konut GMYO
|190.373.989
|İpek Doğal Enerji
|176.321.688
|Pegasus
|166.716.801
|Gübre Fabrikaları
|142.540.800
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.504.821
|Tüpraş
|134.814.711
|T.S.K.B.
|120.004.880
|Koza Madencilik
|115.853.489
|Tekfen Holding
|113.922.309
|İş Bankası (C)
|111.848.609
|Petkim
|108.840.519
|Koç Holding
|104.540.046
|TAV Havalimanları
|99.978.725
|Kardemir (D)
|97.525.424
|Vestel
|94.903.663
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)