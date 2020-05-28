  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:23:22 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.266.994.448
Garanti Bankası 1.583.190.998
Pegasus 824.702.788
ASELSAN 473.909.126
Tüpraş 438.328.024
Akbank 435.609.174
TAV Havalimanları 342.886.393
Ereğli Demir Çelik 264.458.531
Yapı ve Kredi Bankası 256.643.527
Vakıflar Bankası 245.368.626
İpek Doğal Enerji 235.586.915
Emlak Konut GMYO 209.362.302
Kardemir (D) 200.032.931
İş Bankası (C) 197.399.412
Koza Madencilik 172.877.338
Gübre Fabrikaları 170.541.637
Koç Holding 153.376.407
Arçelik 147.101.639
Anadolu Efes 142.053.433
Doğan Holding 139.694.547

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı