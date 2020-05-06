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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:29:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 573.115.539
Garanti Bankası 365.323.795
ASELSAN 307.321.258
Güneş Sigorta 263.119.910
Migros Ticaret 215.305.203
Koza Madencilik 213.949.543
Türk Hava Yolları 207.323.306
İpek Doğal Enerji 203.704.932
Petkim 196.290.129
Koza Altın 182.116.919
Karsan Otomotiv 170.320.874
Odaş Elektrik 170.252.325
Vestel 152.857.863
Akbank 128.365.618
Yapı ve Kredi Bankası 125.539.796
Pegasus 111.662.361
Tüpraş 110.852.074
Sasa Polyester 102.857.153
Vakıflar Bankası 94.825.054
Ereğli Demir Çelik 90.193.457

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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