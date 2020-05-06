Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|573.115.539
|Garanti Bankası
|365.323.795
|ASELSAN
|307.321.258
|Güneş Sigorta
|263.119.910
|Migros Ticaret
|215.305.203
|Koza Madencilik
|213.949.543
|Türk Hava Yolları
|207.323.306
|İpek Doğal Enerji
|203.704.932
|Petkim
|196.290.129
|Koza Altın
|182.116.919
|Karsan Otomotiv
|170.320.874
|Odaş Elektrik
|170.252.325
|Vestel
|152.857.863
|Akbank
|128.365.618
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.539.796
|Pegasus
|111.662.361
|Tüpraş
|110.852.074
|Sasa Polyester
|102.857.153
|Vakıflar Bankası
|94.825.054
|Ereğli Demir Çelik
|90.193.457
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)