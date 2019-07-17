Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|89.193
|0,17
|BIST SINAİ
|112.565
|1,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.921
|1,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.959
|1,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.351
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.798
|1,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.722
|0,97
|BIST METAL ANA
|190.835
|1,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.788
|2,05
|BIST MADENCİLİK
|71.020
|2,87
|BIST HİZMETLER
|74.219
|0,94
|BIST ELEKTRİK
|3.256
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|141.750
|1,87
|BIST TURİZM
|6.729
|1,54
|BIST TİCARET
|205.863
|1,46
|BIST İLETİŞİM
|32.542
|-0,01
|BIST SPOR
|28.003
|0,52
|BIST İNŞAAT
|89.001
|-0,22
|BIST MALİ
|115.885
|1,31
|BIST BANKA
|141.557
|1,56
|BIST SİGORTA
|266.473
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.951
|0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.986
|1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.800
|0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|78.282
|3,72
|BIST BİLİŞİM
|20.789
|2,37
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.771
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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