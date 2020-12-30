Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.942
|-0,03
|BIST SINAİ
|2.343
|0,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.015
|0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|855
|0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.184
|-0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.856
|1,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.829
|0,69
|BIST METAL ANA
|4.318
|1,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.207
|0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.473
|0,54
|BIST HİZMETLER
|1.191
|0,46
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|1.731
|1,09
|BIST TURİZM
|291
|2,22
|BIST TİCARET
|3.659
|0,06
|BIST İLETİŞİM
|413
|0,96
|BIST SPOR
|918
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|1.474
|0,13
|BIST MALİ
|1.555
|1,11
|BIST BANKA
|1.546
|1,97
|BIST SİGORTA
|6.047
|0,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|955
|-0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.290
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|646
|0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.960
|2,55
|BIST BİLİŞİM
|763
|-0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.141
|-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)