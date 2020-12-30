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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:44:21 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.942-0,03
BIST SINAİ2.3430,94
BIST GIDA, İÇECEK2.0150,70
BIST TEKSTIL, DERİ8550,46
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.184-0,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.8561,26
BIST TAŞ, TOPRAK1.8290,69
BIST METAL ANA4.3181,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.2070,09
BIST MADENCİLİK1.4730,54
BIST HİZMETLER1.1910,46
BIST ELEKTRİK870,44
BIST ULAŞTIRMA1.7311,09
BIST TURİZM2912,22
BIST TİCARET3.6590,06
BIST İLETİŞİM4130,96
BIST SPOR918-0,05
BIST İNŞAAT1.4740,13
BIST MALİ1.5551,11
BIST BANKA1.5461,97
BIST SİGORTA6.0470,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG955-0,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2900,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6460,05
BIST TEKNOLOJİ1.9602,55
BIST BİLİŞİM763-0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.141-0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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