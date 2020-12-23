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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:30:37 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.833-0,70
BIST SINAİ2.2230,85
BIST GIDA, İÇECEK1.9860,63
BIST TEKSTIL, DERİ8390,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.0972,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.7172,44
BIST TAŞ, TOPRAK1.8120,11
BIST METAL ANA4.056-0,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.0940,66
BIST MADENCİLİK1.3111,53
BIST HİZMETLER1.1671,40
BIST ELEKTRİK861,42
BIST ULAŞTIRMA1.6620,89
BIST TURİZM2800,95
BIST TİCARET3.5922,20
BIST İLETİŞİM4030,44
BIST SPOR974-0,04
BIST İNŞAAT1.4531,86
BIST MALİ1.5180,67
BIST BANKA1.5090,46
BIST SİGORTA5.8350,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9531,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2501,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6550,73
BIST TEKNOLOJİ1.9010,62
BIST BİLİŞİM740-0,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.173-0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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