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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:05:33 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9981,25
BIST SINAİ1.9941,44
BIST GIDA, İÇECEK1.9802,09
BIST TEKSTIL, DERİ762-0,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.0060,76
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.4941,76
BIST TAŞ, TOPRAK1.6143,14
BIST METAL ANA3.426-0,43
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.8141,62
BIST MADENCİLİK1.2475,01
BIST HİZMETLER1.1160,75
BIST ELEKTRİK780,68
BIST ULAŞTIRMA1.4912,59
BIST TURİZM2570,39
BIST TİCARET3.4080,20
BIST İLETİŞİM4090,99
BIST SPOR9611,16
BIST İNŞAAT1.401-0,19
BIST MALİ1.4380,40
BIST BANKA1.493-0,41
BIST SİGORTA5.5220,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9291,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1461,15
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.5900,85
BIST TEKNOLOJİ1.8300,26
BIST BİLİŞİM6550,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.157-0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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