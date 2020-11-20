Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.998
|1,25
|BIST SINAİ
|1.994
|1,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.980
|2,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|762
|-0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.006
|0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.494
|1,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.614
|3,14
|BIST METAL ANA
|3.426
|-0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.814
|1,62
|BIST MADENCİLİK
|1.247
|5,01
|BIST HİZMETLER
|1.116
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.491
|2,59
|BIST TURİZM
|257
|0,39
|BIST TİCARET
|3.408
|0,20
|BIST İLETİŞİM
|409
|0,99
|BIST SPOR
|961
|1,16
|BIST İNŞAAT
|1.401
|-0,19
|BIST MALİ
|1.438
|0,40
|BIST BANKA
|1.493
|-0,41
|BIST SİGORTA
|5.522
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|929
|1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.146
|1,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|590
|0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|1.830
|0,26
|BIST BİLİŞİM
|655
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.157
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)