Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.849
|0,36
|BIST SINAİ
|1.931
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.880
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|731
|-1,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.864
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.446
|1,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.561
|-0,86
|BIST METAL ANA
|3.390
|-0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.723
|0,60
|BIST MADENCİLİK
|1.208
|1,69
|BIST HİZMETLER
|1.103
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.482
|1,96
|BIST TURİZM
|265
|1,04
|BIST TİCARET
|3.328
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|403
|1,06
|BIST SPOR
|950
|1,96
|BIST İNŞAAT
|1.430
|0,98
|BIST MALİ
|1.407
|1,75
|BIST BANKA
|1.462
|2,97
|BIST SİGORTA
|5.472
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|934
|-0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.117
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|-0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|1.892
|2,58
|BIST BİLİŞİM
|654
|0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.208
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)