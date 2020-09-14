Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değer
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.855
|0,66
|BIST SINAİ
|1.617
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.636
|1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|635
|1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.246
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.256
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.235
|1,77
|BIST METAL ANA
|2.753
|1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.179
|0,73
|BIST MADENCİLİK
|1.219
|0,33
|BIST HİZMETLER
|1.020
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|64
|1,48
|BIST ULAŞTIRMA
|1.316
|0,58
|BIST TURİZM
|201
|1,67
|BIST TİCARET
|3.234
|0,03
|BIST İLETİŞİM
|362
|0,36
|BIST SPOR
|1.077
|-0,68
|BIST İNŞAAT
|1.277
|0,26
|BIST MALİ
|1.142
|0,26
|BIST BANKA
|1.110
|-0,03
|BIST SİGORTA
|5.101
|0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|918
|0,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|948
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|503
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.665
|0,78
|BIST BİLİŞİM
|590
|0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|988
|2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)