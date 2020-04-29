Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|195.061
|3,84
|BIST SINAİ
|129.365
|1,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.631
|1,96
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.528
|1,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.049
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.113
|1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|79.918
|-0,14
|BIST METAL ANA
|218.048
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|157.347
|0,86
|BIST MADENCİLİK
|114.498
|0,43
|BIST HİZMETLER
|87.685
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|4.585
|2,49
|BIST ULAŞTIRMA
|129.611
|-1,25
|BIST TURİZM
|12.633
|0,73
|BIST TİCARET
|268.493
|-0,50
|BIST İLETİŞİM
|35.732
|0,53
|BIST SPOR
|56.005
|-1,44
|BIST İNŞAAT
|101.691
|1,57
|BIST MALİ
|109.691
|0,51
|BIST BANKA
|123.897
|0,33
|BIST SİGORTA
|386.026
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.227
|0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.971
|0,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.473
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|136.949
|1,18
|BIST BİLİŞİM
|49.384
|3,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.745
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)