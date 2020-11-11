Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.875
|1,61
|BIST SINAİ
|1.932
|1,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.879
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|742
|1,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.880
|0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.413
|1,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.573
|3,04
|BIST METAL ANA
|3.408
|0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.768
|0,61
|BIST MADENCİLİK
|1.200
|-0,33
|BIST HİZMETLER
|1.087
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|80
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.411
|-0,66
|BIST TURİZM
|264
|1,90
|BIST TİCARET
|3.315
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|392
|1,99
|BIST SPOR
|952
|-0,32
|BIST İNŞAAT
|1.431
|0,15
|BIST MALİ
|1.333
|1,50
|BIST BANKA
|1.328
|1,84
|BIST SİGORTA
|5.466
|1,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|932
|0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.085
|1,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|585
|0,93
|BIST TEKNOLOJİ
|1.848
|1,74
|BIST BİLİŞİM
|660
|0,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.245
|-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)