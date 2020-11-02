Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.823
|-0,31
|BIST SINAİ
|1.761
|1,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.783
|1,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|673
|2,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.793
|5,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.288
|1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.371
|0,65
|BIST METAL ANA
|2.983
|1,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.551
|2,01
|BIST MADENCİLİK
|1.164
|1,69
|BIST HİZMETLER
|1.024
|2,40
|BIST ELEKTRİK
|73
|2,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.215
|8,23
|BIST TURİZM
|238
|0,92
|BIST TİCARET
|3.213
|1,51
|BIST İLETİŞİM
|371
|2,43
|BIST SPOR
|898
|0,12
|BIST İNŞAAT
|1.388
|0,35
|BIST MALİ
|1.192
|1,81
|BIST BANKA
|1.156
|1,91
|BIST SİGORTA
|5.245
|0,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|861
|2,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|976
|1,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|552
|1,47
|BIST TEKNOLOJİ
|1.785
|4,70
|BIST BİLİŞİM
|641
|1,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.233
|2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)