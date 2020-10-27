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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:29:03 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.718 -0,68
BIST SINAİ 1.755 -0,57
BIST GIDA, İÇECEK 1.792 -2,24
BIST TEKSTIL, DERİ 671 0,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.630 2,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.303 1,13
BIST TAŞ, TOPRAK 1.399 0,55
BIST METAL ANA 2.977 -1,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.458 -1,53
BIST MADENCİLİK 1.230 0,81
BIST HİZMETLER 1.048 -0,54
BIST ELEKTRİK 72 0,87
BIST ULAŞTIRMA 1.181 -1,41
BIST TURİZM 235 -0,47
BIST TİCARET 3.328 -0,93
BIST İLETİŞİM 388 0,17
BIST SPOR 934 -0,75
BIST İNŞAAT 1.378 -0,43
BIST MALİ 1.188 0,83
BIST BANKA 1.147 1,67
BIST SİGORTA 5.284 -0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 871 0,42
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 978 0,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 547 -0,32
BIST TEKNOLOJİ 1.769 0,92
BIST BİLİŞİM 666 1,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.158 1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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