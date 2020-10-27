Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.718
|-0,68
|BIST SINAİ
|1.755
|-0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.792
|-2,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|671
|0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.630
|2,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.303
|1,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.399
|0,55
|BIST METAL ANA
|2.977
|-1,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.458
|-1,53
|BIST MADENCİLİK
|1.230
|0,81
|BIST HİZMETLER
|1.048
|-0,54
|BIST ELEKTRİK
|72
|0,87
|BIST ULAŞTIRMA
|1.181
|-1,41
|BIST TURİZM
|235
|-0,47
|BIST TİCARET
|3.328
|-0,93
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,17
|BIST SPOR
|934
|-0,75
|BIST İNŞAAT
|1.378
|-0,43
|BIST MALİ
|1.188
|0,83
|BIST BANKA
|1.147
|1,67
|BIST SİGORTA
|5.284
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|871
|0,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|978
|0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|547
|-0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|1.769
|0,92
|BIST BİLİŞİM
|666
|1,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.158
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)