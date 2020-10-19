Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.246
|-0,15
|BIST SINAİ
|1.843
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.068
|-0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|736
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.574
|2,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.363
|-0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.481
|2,50
|BIST METAL ANA
|3.039
|0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.519
|1,46
|BIST MADENCİLİK
|1.268
|0,34
|BIST HİZMETLER
|1.106
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|78
|-1,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.326
|1,31
|BIST TURİZM
|248
|3,28
|BIST TİCARET
|3.383
|0,07
|BIST İLETİŞİM
|423
|1,15
|BIST SPOR
|1.022
|0,49
|BIST İNŞAAT
|1.417
|0,45
|BIST MALİ
|1.278
|2,33
|BIST BANKA
|1.223
|3,42
|BIST SİGORTA
|5.663
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|973
|1,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.053
|1,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|605
|2,49
|BIST TEKNOLOJİ
|1.852
|0,44
|BIST BİLİŞİM
|689
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.218
|5,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)