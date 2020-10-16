Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.326
|2,04
|BIST SINAİ
|1.845
|0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.090
|1,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|728
|0,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.538
|-0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.383
|1,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.442
|1,25
|BIST METAL ANA
|3.046
|0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.490
|0,50
|BIST MADENCİLİK
|1.274
|1,02
|BIST HİZMETLER
|1.102
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|80
|1,92
|BIST ULAŞTIRMA
|1.308
|0,22
|BIST TURİZM
|232
|2,18
|BIST TİCARET
|3.381
|0,42
|BIST İLETİŞİM
|416
|1,54
|BIST SPOR
|1.016
|2,64
|BIST İNŞAAT
|1.425
|2,02
|BIST MALİ
|1.236
|0,82
|BIST BANKA
|1.159
|0,71
|BIST SİGORTA
|5.650
|-0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.036
|1,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|590
|0,97
|BIST TEKNOLOJİ
|1.840
|-0,18
|BIST BİLİŞİM
|681
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.152
|4,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)