  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:35:54 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.153 2,81
BIST SINAİ 1.834 0,01
BIST GIDA, İÇECEK 2.050 2,23
BIST TEKSTIL, DERİ 731 -1,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.530 -1,74
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.370 -0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 1.440 -0,97
BIST METAL ANA 3.036 -0,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.493 0,61
BIST MADENCİLİK 1.273 -1,24
BIST HİZMETLER 1.092 -0,16
BIST ELEKTRİK 78 -1,08
BIST ULAŞTIRMA 1.313 -0,90
BIST TURİZM 229 -1,00
BIST TİCARET 3.353 1,00
BIST İLETİŞİM 414 -1,32
BIST SPOR 995 -0,77
BIST İNŞAAT 1.397 -0,78
BIST MALİ 1.230 -0,48
BIST BANKA 1.155 -1,04
BIST SİGORTA 5.595 0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 957 -1,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.029 -0,35
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 587 0,56
BIST TEKNOLOJİ 1.839 -0,19
BIST BİLİŞİM 679 -0,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.100 0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay