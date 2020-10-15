Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.153
|2,81
|BIST SINAİ
|1.834
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.050
|2,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|731
|-1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.530
|-1,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.370
|-0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.440
|-0,97
|BIST METAL ANA
|3.036
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.493
|0,61
|BIST MADENCİLİK
|1.273
|-1,24
|BIST HİZMETLER
|1.092
|-0,16
|BIST ELEKTRİK
|78
|-1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.313
|-0,90
|BIST TURİZM
|229
|-1,00
|BIST TİCARET
|3.353
|1,00
|BIST İLETİŞİM
|414
|-1,32
|BIST SPOR
|995
|-0,77
|BIST İNŞAAT
|1.397
|-0,78
|BIST MALİ
|1.230
|-0,48
|BIST BANKA
|1.155
|-1,04
|BIST SİGORTA
|5.595
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|-1,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.029
|-0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|587
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|1.839
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|679
|-0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.100
|0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)