Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.980
|-2,11
|BIST SINAİ
|1.826
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.004
|-1,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|750
|1,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.548
|-1,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.376
|2,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.460
|-0,59
|BIST METAL ANA
|3.013
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.458
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.288
|1,98
|BIST HİZMETLER
|1.088
|0,71
|BIST ELEKTRİK
|79
|3,29
|BIST ULAŞTIRMA
|1.320
|-0,44
|BIST TURİZM
|234
|-1,76
|BIST TİCARET
|3.314
|0,17
|BIST İLETİŞİM
|414
|1,59
|BIST SPOR
|1.005
|0,40
|BIST İNŞAAT
|1.398
|0,59
|BIST MALİ
|1.232
|0,26
|BIST BANKA
|1.163
|0,16
|BIST SİGORTA
|5.541
|0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|968
|0,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.027
|0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|587
|-0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|1.843
|0,19
|BIST BİLİŞİM
|684
|0,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.092
|2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)