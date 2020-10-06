Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.784
|1,55
|BIST SINAİ
|1.751
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.885
|1,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|701
|0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.454
|0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.326
|0,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.379
|0,13
|BIST METAL ANA
|2.980
|0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.292
|0,62
|BIST MADENCİLİK
|1.278
|0,02
|BIST HİZMETLER
|1.073
|0,84
|BIST ELEKTRİK
|73
|3,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.328
|1,03
|BIST TURİZM
|216
|-1,17
|BIST TİCARET
|3.352
|-0,02
|BIST İLETİŞİM
|398
|0,72
|BIST SPOR
|1.029
|3,77
|BIST İNŞAAT
|1.374
|2,76
|BIST MALİ
|1.213
|0,47
|BIST BANKA
|1.169
|0,53
|BIST SİGORTA
|5.525
|0,82
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|911
|0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.011
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|539
|1,26
|BIST TEKNOLOJİ
|1.873
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|671
|1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|976
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)