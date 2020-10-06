  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:32:23 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.784 1,55
BIST SINAİ 1.751 0,66
BIST GIDA, İÇECEK 1.885 1,92
BIST TEKSTIL, DERİ 701 0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.454 0,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.326 0,70
BIST TAŞ, TOPRAK 1.379 0,13
BIST METAL ANA 2.980 0,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.292 0,62
BIST MADENCİLİK 1.278 0,02
BIST HİZMETLER 1.073 0,84
BIST ELEKTRİK 73 3,02
BIST ULAŞTIRMA 1.328 1,03
BIST TURİZM 216 -1,17
BIST TİCARET 3.352 -0,02
BIST İLETİŞİM 398 0,72
BIST SPOR 1.029 3,77
BIST İNŞAAT 1.374 2,76
BIST MALİ 1.213 0,47
BIST BANKA 1.169 0,53
BIST SİGORTA 5.525 0,82
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 911 0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.011 0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 539 1,26
BIST TEKNOLOJİ 1.873 0,50
BIST BİLİŞİM 671 1,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 976 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!
Dünya

Ermenistan'a destek için bölgeye geldiler!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tarafsız olduğunu açıklayan Rusya, Ermenistan'a özel bir uçak gönderdi.
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay