Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.699
|2,93
|BIST SINAİ
|1.732
|1,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.828
|1,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|690
|1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.436
|1,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.313
|1,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.370
|2,05
|BIST METAL ANA
|2.973
|0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.279
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|1.260
|1,46
|BIST HİZMETLER
|1.057
|1,36
|BIST ELEKTRİK
|70
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.316
|1,28
|BIST TURİZM
|215
|0,45
|BIST TİCARET
|3.339
|1,18
|BIST İLETİŞİM
|389
|1,71
|BIST SPOR
|993
|2,22
|BIST İNŞAAT
|1.325
|0,94
|BIST MALİ
|1.205
|0,97
|BIST BANKA
|1.162
|0,61
|BIST SİGORTA
|5.460
|2,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|907
|1,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.009
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|525
|1,33
|BIST TEKNOLOJİ
|1.854
|1,87
|BIST BİLİŞİM
|657
|2,74
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|968
|0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)