Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.723
|-0,72
|BIST SINAİ
|1.550
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.582
|-0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|599
|1,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.162
|1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.222
|0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.169
|0,72
|BIST METAL ANA
|2.610
|-0,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.061
|0,52
|BIST MADENCİLİK
|1.219
|-0,09
|BIST HİZMETLER
|994
|0,73
|BIST ELEKTRİK
|62
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.270
|0,38
|BIST TURİZM
|188
|0,77
|BIST TİCARET
|3.171
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|365
|1,45
|BIST SPOR
|914
|7,02
|BIST İNŞAAT
|1.235
|-0,51
|BIST MALİ
|1.129
|0,11
|BIST BANKA
|1.114
|-0,27
|BIST SİGORTA
|5.201
|1,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|923
|0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|485
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|1.636
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|556
|0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|912
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)