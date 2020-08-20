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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:35:25 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.545 0,59
BIST SINAİ 1.562 0,04
BIST GIDA, İÇECEK 1.533 -0,21
BIST TEKSTIL, DERİ 581 0,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.078 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.266 1,30
BIST TAŞ, TOPRAK 1.197 0,21
BIST METAL ANA 2.568 -0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.091 -0,48
BIST MADENCİLİK 1.289 -0,88
BIST HİZMETLER 1.009 -0,35
BIST ELEKTRİK 64 0,72
BIST ULAŞTIRMA 1.310 -0,79
BIST TURİZM 178 -1,86
BIST TİCARET 3.206 -1,37
BIST İLETİŞİM 386 0,81
BIST SPOR 644 2,08
BIST İNŞAAT 1.266 1,10
BIST MALİ 1.155 -0,59
BIST BANKA 1.152 -0,68
BIST SİGORTA 5.122 0,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 926 0,72
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 935 -0,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 503 -1,15
BIST TEKNOLOJİ 1.659 -0,83
BIST BİLİŞİM 524 0,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 946 -1,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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