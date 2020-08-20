Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.545
|0,59
|BIST SINAİ
|1.562
|0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.533
|-0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|581
|0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.078
|-0,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.266
|1,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.197
|0,21
|BIST METAL ANA
|2.568
|-0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.091
|-0,48
|BIST MADENCİLİK
|1.289
|-0,88
|BIST HİZMETLER
|1.009
|-0,35
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.310
|-0,79
|BIST TURİZM
|178
|-1,86
|BIST TİCARET
|3.206
|-1,37
|BIST İLETİŞİM
|386
|0,81
|BIST SPOR
|644
|2,08
|BIST İNŞAAT
|1.266
|1,10
|BIST MALİ
|1.155
|-0,59
|BIST BANKA
|1.152
|-0,68
|BIST SİGORTA
|5.122
|0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|0,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|935
|-0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|503
|-1,15
|BIST TEKNOLOJİ
|1.659
|-0,83
|BIST BİLİŞİM
|524
|0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|946
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)