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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:29:11 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.144 0,60
BIST SINAİ 1.615 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 1.658 -1,19
BIST TEKSTIL, DERİ 624 -1,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.208 0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.256 -0,91
BIST TAŞ, TOPRAK 1.276 -0,81
BIST METAL ANA 2.564 -0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.212 2,15
BIST MADENCİLİK 1.385 -1,83
BIST HİZMETLER 1.062 -0,97
BIST ELEKTRİK 64 -0,58
BIST ULAŞTIRMA 1.366 -1,24
BIST TURİZM 206 -1,46
BIST TİCARET 3.477 -0,52
BIST İLETİŞİM 399 -1,85
BIST SPOR 610 -0,28
BIST İNŞAAT 1.220 -1,06
BIST MALİ 1.245 -1,28
BIST BANKA 1.233 -1,56
BIST SİGORTA 5.389 0,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 939 0,19
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.008 -1,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 565 -0,64
BIST TEKNOLOJİ 1.764 -0,84
BIST BİLİŞİM 559 -1,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 976 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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