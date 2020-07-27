Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.137
|2,67
|BIST SINAİ
|1.631
|1,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.679
|1,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|623
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.208
|3,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.280
|1,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.302
|1,61
|BIST METAL ANA
|2.591
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.183
|1,63
|BIST MADENCİLİK
|1.419
|2,72
|BIST HİZMETLER
|1.083
|1,25
|BIST ELEKTRİK
|64
|1,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.399
|0,94
|BIST TURİZM
|209
|2,65
|BIST TİCARET
|3.536
|1,38
|BIST İLETİŞİM
|409
|0,56
|BIST SPOR
|615
|3,65
|BIST İNŞAAT
|1.250
|1,40
|BIST MALİ
|1.272
|0,56
|BIST BANKA
|1.269
|0,10
|BIST SİGORTA
|5.249
|0,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|945
|3,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.029
|0,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|1.710
|1,54
|BIST BİLİŞİM
|571
|2,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|953
|4,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)