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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:28:20 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.330 -1,13
BIST SINAİ 150.726 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 154.701 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 58.969 -0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 105.571 -0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.874 -0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 109.621 4,50
BIST METAL ANA 249.485 -0,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.665 -0,02
BIST MADENCİLİK 133.124 2,01
BIST HİZMETLER 103.418 -1,24
BIST ELEKTRİK 6.102 2,33
BIST ULAŞTIRMA 144.797 -1,88
BIST TURİZM 16.289 -0,94
BIST TİCARET 318.357 -1,82
BIST İLETİŞİM 41.045 -1,23
BIST SPOR 73.484 1,07
BIST İNŞAAT 116.971 -0,30
BIST MALİ 124.267 -0,91
BIST BANKA 131.274 -1,65
BIST SİGORTA 460.362 -0,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.962 0,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.683 -0,62
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 50.768 1,30
BIST TEKNOLOJİ 154.519 0,59
BIST BİLİŞİM 48.973 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 83.655 2,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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