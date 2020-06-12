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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:25:18 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 227.217 2,30
BIST SINAİ 140.006 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 145.312 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 56.735 -0,70
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.052 0,73
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.499 0,73
BIST TAŞ, TOPRAK 94.071 0,03
BIST METAL ANA 237.599 -0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.143 0,02
BIST MADENCİLİK 121.801 -1,04
BIST HİZMETLER 96.945 0,40
BIST ELEKTRİK 5.146 0,22
BIST ULAŞTIRMA 148.064 -0,54
BIST TURİZM 15.870 -0,07
BIST TİCARET 305.259 1,35
BIST İLETİŞİM 36.290 -0,89
BIST SPOR 71.532 1,08
BIST İNŞAAT 104.832 0,08
BIST MALİ 118.005 0,02
BIST BANKA 125.591 -0,29
BIST SİGORTA 436.041 -0,33
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.262 0,34
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.752 0,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.692 -0,38
BIST TEKNOLOJİ 151.402 -0,02
BIST BİLİŞİM 47.639 -0,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 75.124 0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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