Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|212.379
|3,34
|BIST SINAİ
|128.389
|0,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.904
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.283
|0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.427
|1,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.347
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.734
|-0,17
|BIST METAL ANA
|216.547
|1,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.399
|0,25
|BIST MADENCİLİK
|122.662
|4,54
|BIST HİZMETLER
|84.416
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|4.622
|1,72
|BIST ULAŞTIRMA
|129.662
|0,04
|BIST TURİZM
|13.169
|0,18
|BIST TİCARET
|250.067
|0,08
|BIST İLETİŞİM
|34.304
|-0,22
|BIST SPOR
|62.175
|2,25
|BIST İNŞAAT
|99.045
|-0,23
|BIST MALİ
|108.353
|0,32
|BIST BANKA
|121.315
|0,33
|BIST SİGORTA
|385.734
|1,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.070
|0,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.569
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.597
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|135.122
|1,19
|BIST BİLİŞİM
|47.569
|1,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.170
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)