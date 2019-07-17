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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,430,414,88
Metro Holding0,980,944,26
Aselsan17,7517,044,17
Tofaş Oto. Fab.19,6518,923,86
Netaş Telekom.7,146,893,63
Gübre Fabrik.2,642,553,53
Ford Otosan62,6060,503,47
Yataş5,094,923,46
Park Elek.Madencilik2,722,633,42
Tekfen Holding25,6024,823,14
ICBC Turkey Bank3,663,553,10
Afyon Çimento4,053,933,05
Koza Altın54,0552,502,95
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,342,94
Çelebi94,4091,802,83
Polisan Holding2,202,142,80
Koza Madencilik6,366,192,75
Hürriyet Gzt.0,750,732,74
İpek Doğal Enerji4,814,692,56
Tukaş4,134,032,48


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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