Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,43
|0,41
|4,88
|Metro Holding
|0,98
|0,94
|4,26
|Aselsan
|17,75
|17,04
|4,17
|Tofaş Oto. Fab.
|19,65
|18,92
|3,86
|Netaş Telekom.
|7,14
|6,89
|3,63
|Gübre Fabrik.
|2,64
|2,55
|3,53
|Ford Otosan
|62,60
|60,50
|3,47
|Yataş
|5,09
|4,92
|3,46
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|2,63
|3,42
|Tekfen Holding
|25,60
|24,82
|3,14
|ICBC Turkey Bank
|3,66
|3,55
|3,10
|Afyon Çimento
|4,05
|3,93
|3,05
|Koza Altın
|54,05
|52,50
|2,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,34
|2,94
|Çelebi
|94,40
|91,80
|2,83
|Polisan Holding
|2,20
|2,14
|2,80
|Koza Madencilik
|6,36
|6,19
|2,75
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,73
|2,74
|İpek Doğal Enerji
|4,81
|4,69
|2,56
|Tukaş
|4,13
|4,03
|2,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ