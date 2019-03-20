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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

20 Mart 2019 Çarşamba 13:27
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,781,5812,66
Netaş Telekom.8,468,134,06
ICBC Turkey Bank4,224,063,94
Kardemir (D)2,782,683,73
MLP Sağlık13,5413,143,04
Afyon Çimento4,904,811,87
Gözde Girişim3,823,751,87
Deva Holding4,434,361,61
Soda Sanayii8,057,951,26
İş Bankası (C)6,496,411,25
İhlas Gayrimenkul0,880,871,15
T.S.K.B.0,900,891,12
Anadolu Efes20,4220,201,09
Hürriyet Gzt.0,960,951,05
Doğtaş Kelebek Mobilya1,161,150,87
Eczacıbaşı Yatırım8,448,370,84
Doğan Holding1,291,280,78
Şişe Cam6,636,580,76
Aksa Enerji2,732,710,74
Vakıflar Bankası5,555,510,73

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:27
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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