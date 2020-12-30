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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:45:12 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş20,0218,2010,00
Çelebi175,50159,609,96
Gübre Fabrikaları81,4076,456,47
Halkbank5,735,425,72
ASELSAN18,8017,905,03
Odaş Elektrik4,003,853,90
DO-CO578,50557,403,79
Borusan Mannesmann30,1429,203,22
Akbank6,826,623,02
Tat Gıda11,3911,082,80
Vakıflar Bankası4,784,652,80
Anadolu Grubu Holding27,4426,702,77
Halk GMYO3,303,222,48
Ereğli Demir Çelik15,2514,932,14
Alarko Holding8,488,312,05
Garanti Bankası10,2210,022,00
Selçuk Ecza Deposu14,3814,101,99
Pınar Süt24,1023,641,95
ARD Bilişim Teknolojileri45,6244,821,78
Otokar328,50322,801,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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