Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|20,02
|18,20
|10,00
|Çelebi
|175,50
|159,60
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|81,40
|76,45
|6,47
|Halkbank
|5,73
|5,42
|5,72
|ASELSAN
|18,80
|17,90
|5,03
|Odaş Elektrik
|4,00
|3,85
|3,90
|DO-CO
|578,50
|557,40
|3,79
|Borusan Mannesmann
|30,14
|29,20
|3,22
|Akbank
|6,82
|6,62
|3,02
|Tat Gıda
|11,39
|11,08
|2,80
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,65
|2,80
|Anadolu Grubu Holding
|27,44
|26,70
|2,77
|Halk GMYO
|3,30
|3,22
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|14,93
|2,14
|Alarko Holding
|8,48
|8,31
|2,05
|Garanti Bankası
|10,22
|10,02
|2,00
|Selçuk Ecza Deposu
|14,38
|14,10
|1,99
|Pınar Süt
|24,10
|23,64
|1,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|44,82
|1,78
|Otokar
|328,50
|322,80
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)