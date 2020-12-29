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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:43:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi158,10145,108,96
Sasa Polyester20,7819,486,67
Doğuş Otomotiv30,1828,466,04
Tümosan Motor ve Traktör14,8314,095,25
Gübre Fabrikaları74,0070,405,11
Enerjisa Enerji12,3411,834,31
Netaş Telekomünikasyon26,1025,103,98
Pegasus73,8571,153,79
Otokar318,00306,903,62
Türk Traktör167,50161,703,59
Türk Hava Yolları13,0212,623,17
GSD Holding2,522,452,86
Aksa Enerji7,457,262,62
DO-CO564,10550,002,56
Alcatel Lucent Teletaş30,0029,282,46
TAV Havalimanları21,1620,682,32
Kartonsan105,50103,402,03
Kordsa Teknik Tekstil16,0215,741,78
Aksa14,5914,351,67
Doğan Holding3,053,001,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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