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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:33:08 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları56,8051,659,97
Bagfaş22,3420,767,61
Borusan Mannesmann29,4827,825,97
Alarko GMYO23,9822,665,83
DO-CO562,80535,805,04
Çelebi149,90143,004,83
İş GMYO2,492,403,75
Şok Marketler12,4612,073,23
Alarko Holding7,717,483,07
Aksa Enerji7,207,012,71
Migros Ticaret42,2641,182,62
Alkim Kimya14,5714,202,61
Koza Altın82,9080,802,60
Bim Mağazalar73,8072,002,50
Kordsa Teknik Tekstil15,4015,092,05
Oyak Çimento8,668,492,00
Coca Cola İçecek63,6062,401,92
Anadolu Grubu Holding25,9225,461,81
Hektaş15,8815,601,79
Brisa20,0019,671,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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