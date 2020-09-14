Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,37
|2,24
|5,80
|Çelebi
|72,75
|69,35
|4,90
|Kardemir (D)
|3,18
|3,07
|3,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|8,71
|2,99
|Klimasan Klima
|14,54
|14,18
|2,54
|Bursa Çimento
|6,06
|5,92
|2,36
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,72
|2,21
|Enerjisa Enerji
|8,71
|8,53
|2,11
|Petkim
|4,33
|4,25
|1,88
|Otokar
|141,50
|139,00
|1,80
|Net Holding
|2,28
|2,24
|1,79
|Doğuş Otomotiv
|14,92
|14,67
|1,70
|Gözde Girişim
|5,48
|5,39
|1,67
|Aksa Enerji
|5,54
|5,45
|1,65
|DO-CO
|329,70
|324,50
|1,60
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|11,89
|1,60
|İş Fin.Kir.
|3,85
|3,79
|1,58
|Alarko GMYO
|15,09
|14,87
|1,48
|Alkim Kimya
|13,84
|13,65
|1,39
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|7,25
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)