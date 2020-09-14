  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:51:11 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,37 2,24 5,80
Çelebi 72,75 69,35 4,90
Kardemir (D) 3,18 3,07 3,58
Selçuk Ecza Deposu 8,97 8,71 2,99
Klimasan Klima 14,54 14,18 2,54
Bursa Çimento 6,06 5,92 2,36
Zorlu Enerji 2,78 2,72 2,21
Enerjisa Enerji 8,71 8,53 2,11
Petkim 4,33 4,25 1,88
Otokar 141,50 139,00 1,80
Net Holding 2,28 2,24 1,79
Doğuş Otomotiv 14,92 14,67 1,70
Gözde Girişim 5,48 5,39 1,67
Aksa Enerji 5,54 5,45 1,65
DO-CO 329,70 324,50 1,60
İpek Doğal Enerji 12,08 11,89 1,60
İş Fin.Kir. 3,85 3,79 1,58
Alarko GMYO 15,09 14,87 1,48
Alkim Kimya 13,84 13,65 1,39
İskenderun Demir Çelik 7,35 7,25 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap
Gündem

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz'de provokasyonu arttıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya cevap ver..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı