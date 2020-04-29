Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,07
|17,34
|9,98
|Net Holding
|2,03
|1,90
|6,84
|Doğuş Otomotiv
|9,83
|9,29
|5,81
|Migros Ticaret
|30,48
|29,00
|5,10
|Anadolu Grubu Holding
|16,82
|16,23
|3,64
|Tat Gıda
|8,05
|7,77
|3,60
|İş Y. Men. Değ.
|5,18
|5,00
|3,60
|Logo Yazılım
|74,50
|72,00
|3,47
|Kerevitaş Gıda
|4,33
|4,19
|3,34
|İş GMYO
|1,57
|1,52
|3,29
|Hektaş
|13,10
|12,69
|3,23
|Global Yat. Holding
|3,43
|3,33
|3,00
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,73
|2,89
|Akçansa
|7,92
|7,70
|2,86
|Enerjisa Enerji
|7,32
|7,13
|2,66
|Bursa Çimento
|3,87
|3,77
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|5,18
|5,05
|2,57
|Güneş Sigorta
|3,23
|3,15
|2,54
|Türk Traktör
|57,55
|56,15
|2,49
|Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|21,22
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)