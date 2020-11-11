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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:32:43 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99
Doğuş Otomotiv 26,24 23,86 9,97
Kardemir (D) 3,95 3,73 5,90
Anadolu Grubu Holding 21,98 20,92 5,07
İş Yatırım Menkul Değerler 12,76 12,31 3,66
Borusan Mannesmann 15,74 15,20 3,55
ARD Bilişim Teknolojileri 35,18 34,00 3,47
Türk Telekom 7,30 7,06 3,40
Aygaz 12,24 11,88 3,03
Çimsa 15,19 14,80 2,64
Oyak Çimento 8,25 8,05 2,48
Yataş 10,01 9,77 2,46
Türkiye Sigorta 5,82 5,69 2,28
Kartonsan 2.112,00 2.068,10 2,12
Gözde Girişim 6,84 6,70 2,09
Good-Year 7,65 7,50 2,00
ASELSAN 18,39 18,03 2,00
Doğan Holding 2,63 2,58 1,94
Koç Holding 17,11 16,79 1,91
Tekfen Holding 14,59 14,33 1,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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