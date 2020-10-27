Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.498,20
|1.362,00
|10,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,02
|1,92
|5,21
|Çemtaş
|14,00
|13,31
|5,18
|Şekerbank
|1,77
|1,71
|3,51
|Otokar
|162,50
|157,00
|3,50
|Alarko GMYO
|17,86
|17,33
|3,06
|Hektaş
|12,77
|12,43
|2,74
|Albaraka Türk
|1,60
|1,56
|2,56
|Ege Endüstri
|924,90
|902,10
|2,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,14
|2,09
|2,39
|Aksa Enerji
|6,34
|6,20
|2,26
|İş Bankası (C)
|5,21
|5,10
|2,16
|İş GMYO
|1,90
|1,86
|2,15
|Good-Year
|6,00
|5,88
|2,04
|Şişe Cam
|6,41
|6,30
|1,75
|Gübre Fabrikaları
|34,60
|34,02
|1,70
|Türkiye Sigorta
|5,57
|5,48
|1,64
|Sabancı Holding
|8,25
|8,13
|1,48
|Brisa
|14,53
|14,33
|1,40
|Odaş Elektrik
|2,94
|2,90
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)