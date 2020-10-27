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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:29:53 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.498,20 1.362,00 10,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,02 1,92 5,21
Çemtaş 14,00 13,31 5,18
Şekerbank 1,77 1,71 3,51
Otokar 162,50 157,00 3,50
Alarko GMYO 17,86 17,33 3,06
Hektaş 12,77 12,43 2,74
Albaraka Türk 1,60 1,56 2,56
Ege Endüstri 924,90 902,10 2,53
Yapı ve Kredi Bankası 2,14 2,09 2,39
Aksa Enerji 6,34 6,20 2,26
İş Bankası (C) 5,21 5,10 2,16
İş GMYO 1,90 1,86 2,15
Good-Year 6,00 5,88 2,04
Şişe Cam 6,41 6,30 1,75
Gübre Fabrikaları 34,60 34,02 1,70
Türkiye Sigorta 5,57 5,48 1,64
Sabancı Holding 8,25 8,13 1,48
Brisa 14,53 14,33 1,40
Odaş Elektrik 2,94 2,90 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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