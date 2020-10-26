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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:27:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.362,00 1.238,20 10,00
Deva Holding 24,00 22,90 4,80
Bizim Mağazaları 17,25 16,56 4,17
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,89 1,82 3,85
Selçuk Ecza Deposu 9,85 9,53 3,36
Migros Ticaret 43,82 42,84 2,29
Eczacıbaşı İlaç 7,31 7,15 2,24
MLP Sağlık 18,65 18,30 1,91
Şok Marketler 13,03 12,79 1,88
Bim Mağazalar 71,30 70,20 1,57
Vestel 18,38 18,18 1,10
Şekerbank 1,89 1,87 1,07
İndeks Bilgisayar 18,47 18,29 0,98
Kardemir (D) 3,51 3,48 0,86
İş Yatırım Menkul Değerler 10,82 10,74 0,74
Arçelik 28,42 28,22 0,71
Tat Gıda 12,11 12,04 0,58
Coca Cola İçecek 51,70 51,45 0,49
Ford Otosan 98,45 98,20 0,25
Ereğli Demir Çelik 10,10 10,08 0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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