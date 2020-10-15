Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,25
|6,84
|5,99
|Gübre Fabrikaları
|34,50
|33,40
|3,29
|Migros Ticaret
|43,48
|42,14
|3,18
|Alkim Kimya
|14,62
|14,20
|2,96
|Deva Holding
|20,46
|19,88
|2,92
|Pınar Süt
|23,36
|22,74
|2,73
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,90
|2,63
|Net Holding
|3,24
|3,17
|2,21
|Şok Marketler
|12,64
|12,39
|2,02
|Pınar Et Ve Un
|25,30
|24,80
|2,02
|Mavi Giyim
|41,76
|40,96
|1,95
|Otokar
|150,80
|148,00
|1,89
|Yataş
|9,59
|9,42
|1,80
|Türk Traktör
|117,50
|115,60
|1,64
|Hektaş
|13,37
|13,17
|1,52
|Vestel
|18,72
|18,44
|1,52
|Ford Otosan
|94,10
|92,75
|1,46
|Coca Cola İçecek
|52,45
|51,75
|1,35
|Tat Gıda
|12,35
|12,19
|1,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|6,90
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)