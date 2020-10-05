Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|16,73
|15,95
|4,89
|GSD Holding
|2,23
|2,13
|4,69
|Bizim Mağazaları
|16,42
|15,76
|4,17
|Gübre Fabrikaları
|33,76
|32,60
|3,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,03
|8,72
|3,56
|MLP Sağlık
|17,87
|17,32
|3,18
|Aksigorta
|7,88
|7,64
|3,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,84
|31,90
|2,95
|Netaş Telekomünikasyon
|21,06
|20,50
|2,73
|Otokar
|143,80
|140,00
|2,71
|Bagfaş
|18,46
|18,00
|2,56
|Türkiye Sigorta
|6,09
|5,94
|2,53
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|7,50
|2,27
|Pınar Süt
|21,86
|21,38
|2,25
|Brisa
|13,12
|12,84
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,52
|1,99
|Alkim Kimya
|13,96
|13,69
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|12,15
|11,92
|1,93
|Alarko GMYO
|18,21
|17,87
|1,90
|Petkim
|4,33
|4,25
|1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)