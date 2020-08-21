Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|13,61
|12,85
|5,91
|Enka İnşaat
|6,89
|6,62
|4,08
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Tekfen Holding
|15,82
|15,21
|4,01
|Zorlu Enerji
|3,02
|2,91
|3,78
|Otokar
|142,50
|137,80
|3,41
|Sasa Polyester
|14,56
|14,10
|3,26
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|13,58
|3,09
|Petkim
|4,79
|4,65
|3,01
|Halkbank
|5,35
|5,20
|2,88
|Şekerbank
|1,58
|1,54
|2,60
|Halk GMYO
|2,16
|2,11
|2,37
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,81
|2,10
|Sabancı Holding
|8,27
|8,11
|1,97
|Albaraka Türk
|1,61
|1,58
|1,90
|Vakıflar Bankası
|4,39
|4,31
|1,86
|Alarko Holding
|4,94
|4,85
|1,86
|Anadolu Grubu Holding
|17,27
|16,96
|1,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|11,20
|1,61
|Good-Year
|4,63
|4,56
|1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)