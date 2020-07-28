Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|848,90
|774,10
|9,66
|Güneş Sigorta
|6,04
|5,66
|6,71
|Borusan Mannesmann
|15,29
|14,43
|5,96
|Ford Otosan
|81,90
|77,75
|5,34
|DO-CO
|407,00
|387,20
|5,11
|GSD Holding
|2,75
|2,62
|4,96
|Ege Endüstri
|909,00
|877,20
|3,63
|Türk Traktör
|104,60
|101,40
|3,16
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,06
|25,54
|2,04
|Enerjisa Enerji
|8,59
|8,44
|1,78
|Vestel
|18,14
|17,83
|1,74
|Arçelik
|22,46
|22,10
|1,63
|Çimsa
|11,75
|11,61
|1,21
|Çelebi
|81,70
|80,95
|0,93
|Sasa Polyester
|14,41
|14,30
|0,77
|Doğuş Otomotiv
|17,72
|17,61
|0,62
|Aygaz
|13,25
|13,19
|0,45
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,32
|0,43
|ASELSAN
|37,82
|37,68
|0,37
|Karsan Otomotiv
|3,07
|3,06
|0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)