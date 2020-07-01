Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,33
|9,91
|Oyak Çimento
|7,76
|7,08
|9,60
|Alarko GMYO
|15,70
|14,83
|5,87
|İş GMYO
|2,05
|1,95
|5,13
|Doğan Holding
|2,20
|2,10
|4,76
|Good-Year
|5,65
|5,40
|4,63
|Şekerbank
|1,51
|1,45
|4,14
|Karsan Otomotiv
|3,05
|2,93
|4,10
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,48
|4,03
|Halk GMYO
|2,37
|2,28
|3,95
|Çimsa
|10,27
|9,91
|3,63
|Bursa Çimento
|4,46
|4,32
|3,24
|Özak GMYO
|4,20
|4,07
|3,19
|Koza Altın
|85,45
|83,35
|2,52
|Aygaz
|12,26
|12,00
|2,17
|Otokar
|152,90
|149,70
|2,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,37
|6,24
|2,08
|Brisa
|12,83
|12,61
|1,74
|Hektaş
|14,48
|14,25
|1,61
|Enerjisa Enerji
|8,73
|8,60
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)