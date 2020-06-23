Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|20,98
|19,48
|7,70
|Karsan Otomotiv
|2,72
|2,55
|6,67
|Şekerbank
|1,42
|1,34
|5,97
|Gübre Fabrikaları
|31,28
|29,64
|5,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,04
|13,47
|4,23
|Zorlu Enerji
|1,76
|1,70
|3,53
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,12
|3,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|24,70
|23,92
|3,26
|Vestel
|16,71
|16,20
|3,15
|Kardemir (D)
|3,00
|2,91
|3,09
|Türk Telekom
|8,02
|7,78
|3,08
|Albaraka Türk
|1,69
|1,64
|3,05
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7,14
|6,98
|2,29
|Borusan Mannesmann
|11,31
|11,06
|2,26
|Doğan Holding
|1,98
|1,94
|2,06
|Soda Sanayii
|6,07
|5,95
|2,02
|Alarko Holding
|5,67
|5,56
|1,98
|Turkcell
|16,72
|16,40
|1,95
|Ford Otosan
|72,35
|71,05
|1,83
|Global Yatırım Holding
|3,93
|3,86
|1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)