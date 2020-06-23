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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:22:06 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 20,98 19,48 7,70
Karsan Otomotiv 2,72 2,55 6,67
Şekerbank 1,42 1,34 5,97
Gübre Fabrikaları 31,28 29,64 5,53
Eczacıbaşı Yatırım 14,04 13,47 4,23
Zorlu Enerji 1,76 1,70 3,53
Odaş Elektrik 2,19 2,12 3,30
Tofaş Oto Fabrikası 24,70 23,92 3,26
Vestel 16,71 16,20 3,15
Kardemir (D) 3,00 2,91 3,09
Türk Telekom 8,02 7,78 3,08
Albaraka Türk 1,69 1,64 3,05
Anadolu Hayat Emeklilik 7,14 6,98 2,29
Borusan Mannesmann 11,31 11,06 2,26
Doğan Holding 1,98 1,94 2,06
Soda Sanayii 6,07 5,95 2,02
Alarko Holding 5,67 5,56 1,98
Turkcell 16,72 16,40 1,95
Ford Otosan 72,35 71,05 1,83
Global Yatırım Holding 3,93 3,86 1,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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