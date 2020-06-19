Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|17,40
|16,23
|7,21
|Tekfen Holding
|17,24
|16,40
|5,12
|Akçansa
|12,95
|12,44
|4,10
|Arçelik
|17,44
|16,99
|2,65
|Aksa Enerji
|5,08
|4,98
|2,01
|Mavi Giyim
|48,30
|47,36
|1,98
|Çimsa
|9,61
|9,43
|1,91
|Güneş Sigorta
|4,45
|4,37
|1,83
|Gübre Fabrikaları
|26,74
|26,26
|1,83
|Anadolu Cam
|4,53
|4,45
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,75
|1,71
|Ülker Bisküvi
|25,42
|25,00
|1,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,30
|22,92
|1,66
|Kardemir (D)
|3,09
|3,04
|1,64
|Halkbank
|5,65
|5,56
|1,62
|Koç Holding
|17,30
|17,03
|1,59
|Tüpraş
|88,20
|86,95
|1,44
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,12
|6,05
|1,16
|Ford Otosan
|69,90
|69,15
|1,08
|Koza Altın
|78,15
|77,35
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)